Zeugen gesucht Unfall auf der A93 mit einem Verletzen – Sattelzug flüchtig

Am späten Mittwochnachmittag, 26. Februar, ereignete sich auf der Autobahn A93 bei Gattendorf in Fahrtrichtung Norden ein Verkehrsunfall.

Gattendorf. Ein bisher unbekannter Sattelzug befuhr die rechte der beiden Fahrspuren. Auf Höhe des Parkplatzes Bärenholz wollte ein 49 Jahre alter Mann aus der Ukraine mit seinem Sattelzug auf die Autobahn einfahren. In diesem Zuge wechselte der unbekannte Sattelzugfahrer von der rechten auf die linke Fahrspur. Dort fuhr allerdings ein 54 Jahre alter Mann aus Sachsen mit seinem Mercedes. Der Mercedes- Fahrer musste stark abbremsen und ausweichen.

Dabei geriet der Mann unter den Sattelauflieger des ukrainischen Sattelzugfahrers. Der Pkw- Fahrer wurde dabei leicht am Arm verletzt und ins Klinikum nach Hof gebracht. Der unbekannte Sattelzug, zu dem keine weiteren Hinweise vorliegen, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Am Sattelzug des Ukrainers mit polnischer Zulassung dürfte der Sachschaden bei etwa 5.000 Euro liegen.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Sattelzug geben können, werden gebeten, sich mit der VPI Hof unter der Telefonnummer 09281/ 704-803 in Verbindung zu setzen.