Unfall in Weiden Handbremse nicht angezogen – Auto rollt gegen geparktes Fahrzeug

Am Montag, 24. Febraur, parkte ein 40-Jähriger seinen Pkw in der Pressather Straße und stieg anschließend aus dem Wagen aus, wobei er vergaß, die Handbremse zu betätigen.

Weiden. Aufgrund dessen setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und rollte gegen einen unmittelbar in der Nähe geparkten Pkw. Durch die Anhängerkupplung des Fahrzeugs entstand ein deutlich sichtbarer Schaden am Heck des Fahrzeugs des Geschädigten. Der Unfallverursacher wurde aufgrund der Verkehrsordnungswidrigkeit verwarnt. Für den Schaden im eher niedrigen Euro-Bereich wird der Pkw-Lenker demnächst aufkommen dürfen.