Die Polizei bittet um Hinweise Sperrmüll im Wald abgeladen

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 25. Februar, gegen 10.35 Uhr, wurde eine Streifenbesatzung der PI Schwandorf durch eine Schwandorfer Bürgerin darauf aufmerksam gemacht, dass sie an einem Waldweg in Dachelhofen in der Nähe der Straße „An der Heide“ einen hellen Pkw gesehen hätte, aus dem Sperrmüll in den Wald abgeladen worden sei.