Polizei bittet um Hinweise 52-Jähriger lässt Zündschlüssel stecken – Fahrzeug wird geklaut

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

Ein 52-jähriger Mann aus Selb parkte, eigenen Angaben zufolge, seinen VW-Transporter, Modell T4, in der Nacht von Rosenmontag auf Faschingsdienstag, 24. auf 25. Februar, in der Einfahrt seines Anwesens in der Friedrichstraße in Selb.