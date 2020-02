Körperverletzung 35-Jährige wird im Streit von Kontrahentin an den Haaren gezogen

Zwei weibliche Personen gerieten in den Abendstunden des Faschingsdienstags, 25. Februar, gegen 20.40 Uhr, in Arzberg im Bereich Maxplatz in Streit. Im Verlauf dieses Streits sei eine 35-jährige Arzbergerin von ihrer Kontrahentin an den Haaren gezogen worden.