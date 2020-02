Trunkenheit im Verkehr Alkoholisierter und berauschter 52-Jähriger bei Kontrolle sehr apathisch

Am Faschingsdienstag, 25. Februar, wurde in der Hofer Straße in Wunsiedel ein 52-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei schlug den Polizeibeamten starker Alkoholgeruch entgegen und er wirkte sehr apathisch.