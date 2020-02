Wellenförmiges Gebilde Unbekannter verunstaltet Gartenmauer mittels Graffiti-Spray

Foto: 123rf.com

Eine bislang unbekannte Person hat im Zeitraum von Samstagnachmittag, 22. Februar, bis zum späten Nachmittag des Montags, 24. Februar, die Gartenmauer eines Anwesens in der Dr.-Prophet-Straße in Burglengenfeld sowie mehrere am angrenzenden Fußweg zwischen der Dr.-Prophet-Straße und der Pfarrer-Schraml-Straße liegende Garagengebäude durch Aufbringen von Graffiti-Sprühereien beschädigt.