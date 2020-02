Sauerei Seniorin wirft vollen Abfallbeutel einfach aus dem Autofenster

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

An ein kürzlich weit diskutiertes Kinderlied fühlte sich möglicherweise eine Anwohnerin erinnert, die in der Kümmersbrucker Straße in Amberg am Montagvormittag, 24. Februar, eine betagte Mercedes-Fahrerin beobachtete, wie sie einen kleineren, gefüllten Abfallbeutel einfach aus ihrem fahrenden Auto warf.