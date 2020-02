1.000 Euro Schaden Unbekannter zerkratzt Fahrerseite eines geparkten Pkws

Foto: 123rf.com

Ein Mann aus Tiefenbach parkte seinen Pkw der Marke Subaru Forester am Dienstag, 25. Februar, zwischen 16 und 17 Uhr, am Straßenrand bei dem Grundstück Erlenweg 2 in Stadlern.