Unfallflucht Tür offenbar mit Wucht geöffnet und daneben geparktes Fahrzeug beschädigt

Foto: Hoppe/123rf.com

Im Heuweg in Münchberg, zwischen der Firma Cash und der Zelchstraße, parkte am Dienstag, 25. Februar, in der Zeit von 8 bis 14 Uhr, ein blauer Golf mit Kulmbacher Kennzeichen. Offensichtlich wurde die Tür eines daneben geparkten Fahrzeuges mit Wucht geöffnet, sodass eine senkrechte Delle an der rechten hinteren Beifahrertüre des Golfs entstand.