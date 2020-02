Unfallflucht Vorführwagen eines Weidener Autohauses angefahren und abgehauen

Foto: 123rf.com

Ein Vorführwagen eines Autohauses stand geparkt in der Oskar-von-Miller-Straße in Weiden . Am Montag, im Zeitraum von 11 bis 16.15 Uhr wurde der linke Außenspiegel des Peugeots von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer abgefahren