Von Freitag auf Samstag haben ein oder mehrere unbekannte Täter ein Wahlplakat im Landkreis Amberg-Sulzbach entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Schmidmühlen. In der Zeit von 14. Februar, 18 Uhr, bis 15. Februar, 18 Uhr,wurde ein Wahlplakat im Wert von circa 100 Euro in Schmidmühlen, Bahnhofsstraße, durch bislang Unbekannte entwendet. Das Plakat hatte sich an einem Bauzaun befunden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg sucht Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/ 890-0 zu melden.