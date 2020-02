Glut wehte aus Kamin Ursache für Wohnhausbrand in Röslau geklärt

Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com

Nach dem Feuer in einem Wohnhaus mit zwei leicht verletzten Personen und circa 150.000 Euro Sachschaden am Dienstag, 11. Februar, in Röslau liegen nun Ermittlungsergebnisse zur Brandursache vor.