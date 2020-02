Hinweise erbeten Unbekannter fährt Verkehrszeichen an und interessiert sich nicht

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer habe in der Weißenbacher Straße in Selb vermutlich in der Zeit von Samstag, 22. Februar, 10 Uhr, bis Montag, 24. Februar, 9.30 Uhr, ein Verkehrszeichen angefahren.