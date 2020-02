Zeugen gesucht Frau will nur kurz einkaufen – danach ist ihr Audi zerkratzt

Eine 34-jährige Frau aus Wunsiedel meldete der Polizei Marktredwitz, dass ihr schwarzer Audi A4, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, auf der linken Seite zerkratzt worden sei.

Marktredwitz. Sie hatte ihr Auto am Montag, 24. Februar, um circa 13.30 Uhr, in einem Parkhaus in der Leopoldstraße abgestellt, um kurz einzukaufen. Als sie nach circa 15 Minuten wieder zu ihrem Wagen kam, musste sie die Beschädigung feststellen.

Sie schätzt den entstandenen Schaden auf circa 500 Euro. Die Polizei Marktredwitz ermittelt in dieser Sache noch gegen Unbekannt wegen eines Vergehens der Sachbeschädigung. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, möchten sich bei der Polizei Marktredwitz unter der Telefonnummer 09231/ 9676-0 melden.