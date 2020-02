Volltreffer bei Verkehrskontrolle Unter Drogeneinfluss, ohne Zulassung und ohne Führerschein unterwegs

Foto: 123rf.com

Eine Streifenbesatzung der PI Wunsiedel hielt am Montagnachmittag, 24. Februar, in der Landgerichtsstraße in Wunsiedel zum Zwecke einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Pkw-Fahrer an. Bei dem Fahrer aus Tschechien wurden drogentypische Merkmale festgestellt.