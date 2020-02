Tankstelle aufgesucht Rentner ignoriert mehrfach ausgesprochenes Hausverbot

Foto: Wendell Franks/123rf.com

Trotz mehrfach ausgesprochenen Hausverbotes habe ein 73-jähriger Rentner aus Marktredwitz immer wieder eine Tankstelle in der Wölsauer Straße in Marktredwitz aufgesucht, letztmalig am Sonntag, 23. Februar, gegen 10.20 Uhr.