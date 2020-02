Kontrolle erfolgreich Ohne Fahrerlaubnis und Zulassung mit Pkw unterwegs

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Am Montagvormittag, 24. Februar, fiel den Schleierfahndern der Hofer Grenzpolizeigruppe bei Münchberg auf der Autobahn A9 in Fahrtrichtung Norden ein mit zwei Personen besetzter Pkw aus dem Zulassungsbereich Greifswald auf. Bei der anschließenden Kontrolle an der Anschlussstelle Münchberg- Süd, konnte der 27 Jahre alte Fahrer aus Berlin keinen Führerschein vorlegen.