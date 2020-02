Schwerer Fall des Diebstahls Unbekannte klauen acht Solarmodule im Wert von 2.000 Euro

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Der Zaun zum Solarpark der Bürgerenergiegenossenschaft „Bemo“ in Schmidgaden südlich des Autobahnrastplatzes „Stocker Holz“ an der Autobahn A6 wurde in der Zeit von Sonntag, 16. Februar, 18 Uhr, bis Montag, 17. Februar, 8 Uhr, aufgeschnitten.