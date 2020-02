Polizei bittet um Hinweise Versteckte Eisenstange im Silo verursacht hohen Schaden im Futtermischwagen

Foto: Hoppe/123rf.com

Ein Landwirt wurde in Krandorf, einem Ortsteil von Neunburg vorm Wald, Opfer einer Sachbeschädigung. Als er am Dienstagmorgen, 25. Februar, von seinem befahrbaren Silo Futter für seine Kühe einholen wollte, zog es nicht nur Futter sondern auch eine Eisenstange in den Futtermischwagen.