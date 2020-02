Grenzkontrolle 19-jährige Zwillingsbrüder mit verbotenen Waffen im Auto unterwegs

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Am Montagnachmittag, 24. Februar, kontrollierten die Fahnder der Grenzpolizei Selb auf der Bundesstraße B303 bei Schirnding einen mit drei Personen besetzten Pkw. Dabei konnten die Beamten in dem Fahrzeug einen Teleskopschlagstock auffinden, der griffbereit in der Ablage der Fahrertür lag.