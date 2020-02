Unfall Lkw fährt an der Ampel rückwärts und übersieht Mercedes

Foto: 123rf.com

Am Dienstagmorgen, 25. Februar, stand ein polnischer Staatsangehöriger mit seinem Fahrzeuggespann in Münchberg an der Ampel zum Autohof. Der Pole bemerkte, dass er sich offenbar falsch eingeordnet hatte und setzte seinen Lkw mit Anhänger zurück.