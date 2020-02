Weiterfahrt untersagt Führerschein „nur vergessen“ – 24-Jähriger ohne Fahrerlaubnis erwischt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montagabend, 24. Februar, wurde ein 24-jähriger Münchberger mit seinem Pkw einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in Münchberg unterzogen. Bei der Kontrolle konnte der junge Mann keinen Führerschein vorweisen und gab an, dass er diesen nur vergessen hätte.