38.000 Euro Schaden Wegen gesundheitlicher Probleme – 67-Jähriger verursacht Unfall

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montagmorgen, 24. Februar, fuhr ein 67-jähriger Mann aus Münchberg mit seinem Pkw auf der Gartenstraße in Münchberg in Richtung Bayreuther Straße. Wegen plötzlich auftretender gesundheitlicher Probleme verlor der 67-jährige die Kontrolle über seinen Nissan und prallte gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Seat.