Kontrolle in Kastl 68-Jährige saß trotz gesundheitlicher Probleme am Steuer eines Autos

Foto: 123rf.com

Eine 68-Jährige war am Steuer eines Hyundai auf der Bundesstraße B299 von Neumarkt kommend in Richtung Kastl am Sonntagvormittag, 23. Februar, auffällig langsam unterwegs, kam dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn und prallte letztendlich auf Höhe Pattershofen rechts in die Leitplanke.