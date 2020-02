Nicht angepasste Geschwindigkeit 20-jähriger Mercedes-Fahrer gerät ins Schleudern und fährt gegen Gartenzaun

Foto: 123rf.com

Vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall in Zeinried in Teunz, kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Bundesstraße B22.