Videokamera zeichnet Täter auf Mann beschmiert Außenfassade einer Physiopraxis mit schwarzem Schriftzug

Am Samstagnachmittag, 22. Februar, stellte der Inhaber einer Physiopraxis in Röslau fest, dass die Außenfassade mit dem Schriftzug „THC 2020“ in schwarzer Farbe beschmiert wurde. Der Täter wusste allerdings nicht, dass an dem Gebäude eine Videokamera angebracht war.