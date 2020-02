Weit über ein Promille Renitenter Autofahrer landet in der Ausnüchterungszelle

Nachdem ein Autofahrer aus dem Bereich Pfaffenhofen mit weit über einem Promille Alkohol am Steuer am frühen Montagmorgen, 24. Februar, in der Welserstraße in AMberg beanstandet worden war, demonstrierte der 41-Jährige die ganze Fülle seines nicht schriftreifen Sprachschatzes.