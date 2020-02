Versuchte Brandstiftung Unbekannter schiebt brennenden Feuerwerkskörper durch gekipptes Fenster

Gerade noch glimpflich endete am Samstagmorgen, 22. Februar, eine versuchte Brandstiftung an einem Wohnhaus in Arzberg. Die Kriminalpolizei Hof bittet um Zeugenhinweise.