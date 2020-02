Verbotenes Parken hat Folgen Lkw parkt im absoluten Halteverbot und bleibt dann im Straßengraben hängen

Foto: Ursula Hildebrand

Am Samstagnachmittag, 22. Februar, parkte ein kroatischer Sattelzugfahrer verbotswidrig im absoluten Halteverbot in der Carl-Zeiss-Straße in Mitterteich. Als der Lkw-Fahrer kurze Zeit später seine Fahrt fortsetzen wollte, blieb er mit der Sattelzugmaschine im Straßengraben stecken.