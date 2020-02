Hinweise erbeten Unbekannte beschädigen Hofeinfahrtstor in Stulln

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 23. Februar, im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter das Hofeinfahrtstor eines Anwohners in der Parkplatzstraße in Stulln.