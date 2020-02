Polizei bittet um Hinweise Unbekannte brechen in Friseursalon in Nabburg ein

Foto: Lucky Business/123rf.com

Im Zeitraum von Samstag, 22. Februar, 13.30 Uhr, bis Sonntag, 23. Februar, 13.30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Friseursalons in der Lerchenfelder Straße in Nabburg auf und drangen so in das Gebäude ein.