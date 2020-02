Körperverletzung 21-Jähriger will Streit schlichten und wird leicht verletzt

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 23. Februar, kam es in Schwandorf vor einer Gaststätte in der Ettmannsdorfer Straße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 21-jährigen Schwandorfers.