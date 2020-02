Kontrolle in Arzberg Bekifft auf einem E-Scooter unterwegs

Am Samstagnachmittag, 22. Februar, unterzogen Beamte der PI Marktredwitz einen 33-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Egerstraße in Arzberg einer allgemeinen Verkehrskontrolle.