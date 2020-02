Fast 4.000 Euro Schaden Plötzlich brannte der Motorraum eines BMW

Am Samstagabend, 22. Februar, parkte ein 46-jähriger Mann aus Zell mit seinem BMW am Autohof in Münchberg rückwärts aus. In dem Moment hörte der Fahrer einen lauten Schlag aus dem Motorraum und kurz darauf schlugen schon Flammen aus dem Motorraum.