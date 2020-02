Die Polizei ermittelt Glasflasche auf die Motorhaube eines Pkws geworfen

Foto: 123rf.com

Am frühen Sonntagmorgen, 23. Februar, befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw die Frauenrichter Straße in Weiden in stadtauswärtiger Richtung. Kurz vor der Abzweigung zur Schweigerstraße überquerte laut Angaben des Pkw-Fahrers eine fünfköpfige Personengruppe die Fahrbahn ohne auf den Verkehr zu achten, so dass der junge Mann mit seinem Pkw stark abbremsen und ausweichen musste.