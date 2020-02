0,88 Promille Streit mit der Freundin – 16-Jähriger zertrümmert Fensterscheibe einer Gaststätte

Foto: 123rf.com

Am frühen Samstagabend, 22. Februar, geriet ein 16-Jähriger aus Schwandorf mit seiner Freundin vor einer Gaststätte in der Landgrafenstraße in Pfreimd in Streit.