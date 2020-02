Hinweise erbeten Unbekannter lockert Radmuttern eines geparkten Pkws

Zwischen Mitte Januar und Freitag, 21. Februar, wurden an einem Pkw in Schwarzhofen oder Neunburg vorm Wald fünf Radmuttern eines Reifens durch eine bislang unbekannte Person gelockert.

Schwarzhofen/Neunburg vorm Wald. Der Besitzer des Pkws bemerkte dies erst später beim Fahren, konnte die Radmuttern glücklicherweise aber noch rechtzeitig wieder festziehen. Der Pkw stand in diesem Zeitraum lediglich in der Oberviechtacher Straße in Schwarzhofen beziehungsweise in der Egelsrieder Straße im Neunburger Ortsteil Penting teils unbeaufsichtigt.

Die PI Neunburg vorm Wald bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise oder verdächtiger Wahrnehmungen, die in diesem Zusammenhang stehen könnten, unter der Telefonnummer 09672/ 92020.