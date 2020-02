2,26 Promille Bedrohung und Körperverletzung – die Polizei ermittelt gegen 40-Jährigen

Foto: Ursula Hildebrand

Am Samstagabend, 22. Februar, gegen 19 Uhr, kam es in einer Wohnung in der Uferstraße in Hof unter mehreren offensichtlich alkoholisierten Männern zu einem Streit, der mit Körperverletzungen und Bedrohung endete.