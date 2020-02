Die Polizei ermittelt Diebes-Trio festgenommen

Am Donnerstag, 20. Februar, gegen 17.30 Uhr, nahm eine Streife der PI Marktredwitz zunächst einen Einbruch in den Pkw einer 20-jährigen Geschädigten aus Marktredwitz auf.

Marktredwitz. Hier hatten zunächst unbekannte Täter das Stoffverdeck des Pkw aufgeschlitzt, welcher im Parkhaus eines Einkaufscenters in der Leopoldstraße abgestellt war. Im Anschluss wurde die Handtasche der Geschädigten entwendet. Der Sachschaden am Fahrzeug betrug hier etwa 3000 Euro und der Beuteschaden etwa 250 Euro.

Kurz darauf, gegen 18 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass Angestellte eines Bekleidungsgeschäftes in diesem Einkaufscenter einen flüchtigen Ladendieb verfolgen würden. Dieser hatte mit Ware im Gesamtwert von knapp 400 Euro ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen. Die beiden Angestellten versuchten den Dieb festzuhalten, welcher sich jedoch wieder los riss und einer 21-jährigen Geschädigten in den Bauch boxte und diese dadurch verletzte. Der Dieb ging zunächst flüchtig, konnte im Verlaufe der Fahndung jedoch festgenommen werden. Es handelte sich um einen 31-jährigen Mann aus Sokolov. Kurz darauf konnte ein Fahrzeug mit tschechischer Zulassung, besetzt mit einem 27-jährigen Mann und einer 26-jährigen Frau, ebenfalls aus Sokolov angehalten werden. In diesem Fahrzeug fand sich neben der Handtasche aus dem oben genannten Einbruch noch weitere Ware im Wert von knapp 800 Euro, welche ebenfalls entwendet worden war. Weiterhin wurde im Fahrzeug eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und er Fahrer stand unter Drogeneinfluss, so dass eine Blutentnahme bei diesem fällig wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hof wurde angeordnet, dass der 31-jährige Mann wegen Räuberischen Diebstahls einem Ermittlungsrichter vorgeführt wird. Dieser erließ am Vormittag des Folgetages Haftbefehl und der Mann wurde in die JVA Hof verbracht. Die beiden Mittäter wurden nach Abschluss der Maßnahmen gegen Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Delikte werden durch die PI Marktredwitz bearbeitet.