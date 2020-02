Einfach abgehauen Am Zebrastreifen nicht aufgepasst – Fahrer eines Kastenwagens touchiert Fußgängerin

Foto: Pedro Salaverria/123rf.com

Am Donnerstagmorgen, 20. Februar, um kurz nach 7 Uhr, wollte eine 17-Jährige aus Falkenstein den Zebrastreifen in der Pesserlstraße in Schwandorf überqueren. Von ihrer linken Seite kam ein schwarzer Kastenwagen, der mit langsamer Geschwindigkeit in Richtung Zebrastreifen fuhr, als es zu Umfall kam.