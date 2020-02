Im Saunabereich Unbekannter klaut Schlüsselbund einer Mitarbeiterin des Hofbads

Den Schlüsselbund einer Mitarbeiterin des Hofbads entwendete ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagabend, 20. Februar.

Hof. Die Frau hatte diesen in einem Raum im Saunabereich abgelegt, wo ihn der Täter in einem unbeobachteten Moment in der Zeit von 18 Uhr bis 18.30 Uhr an sich genommen hat.