Im Wert von 5,49 Euro 64-Jährige lässt Lidschatten mitgehen

Foto: 123rf.com

Am Donnerstagvormittag, 20. Februar, beobachtete eine Verkäuferin in einem Verbrauchermarkt in der Hofer Straße in Marktleuthen, wie eine Frau bei den Regalen mit den Kosmetikartikeln stand, hier einen Lidschatten entnahm und diesen in ihrer rechten Jackentasche verschwinden ließ.