Zeugen gesucht Sattelzug verliert Anhänger – Unbekannter zog vermutlich Sicherungsstift

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Donnerstag, 20. Februar, um 7.10 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Pole mit seinem Sattelgespann die Wunsiedler Straße in Weißenstadt und bog nach rechts in die Bergstraße ab. Bei dem Abbiegevorgang verlor er seinen Sattelanhänger, der auf die Straße rutschte.