Täter ermittelt Dachpappennägel auf Fahrbahn in Rehau

Wie von der Polizeistation Rehau bereits berichtet, wurden zumindest am 30. November und am 4. Dezember auf der Fahrbahn an der Kreuzung Berliner Allee/Pilgramsreuther Straße in Rehau größere Mengen ausgebrachte Dachpappennägel festgestellt, wobei es in einem Fall zu einem Reifenschaden durch Überfahren gekommen war.