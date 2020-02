Polizei bittet um Hinweise Unbekannte brechen in Gaststätten in Hof ein

Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro richteten unbekannte Einbrecher in den Nächten zwischen Montag bis Mittwoch, 17. bis 19. Februar, in zwei Gaststätten im Stadtgebiet Hof an. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.

Hof. In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Ludwigstraße ein. Dazu hebelten sie das Toilettenfenster im Hinterhof auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort angekommen brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Zudem versuchten sie, einen Zigarettenautomat aufzubrechen.

Am Mittwoch, in der Zeit von 2.30 Uhr bis 4.35 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über ein Fenster in eine Gaststätte in der Weberstraße. In der Kneipe brachen sie mehrere Spielautomaten auf und erbeuteten Bargeld in bislang noch nicht bekannter Höhe.

Hinweise zu den beiden Einbrüchen sowie zu den Tätern nimmt die Polizei Hof unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 entgegen.