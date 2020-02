Leitplanke beschädigt Unbekannter Lkw ist nach Unfall flüchtig

Am Mittwoch stellten Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Windischeschenbach auf der Autobahn A93, in Fahrtrichtung Norden, auf Höhe Marktredwitz, einen frischen Schaden an der Mittelschutzplanke fest. Zur Aufnahme wurde die zuständige Verkehrspolizei Hof verständigt.