In der Zeit vom 8. bis zum 9. Februar hatte ein bislang unbekannter Täter in Tirschenreuth ein Wahlplakat beschädigt.

Tirschenreuth. Am Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 11.45 Uhr, wurde ein Wahlplakat, das an einem Bauzaun in der St.-Peter-Straße befestigt war, beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0961/ 401-291 rund um die Uhr entgegengenommen.