Zeugen gesucht Unbekannter beschädigt Palisadenumrandung – vermutlich mit weißem Opel Corsa

Foto: Hoppe/123rf.com

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch, 5. Februar, gegen 8.45 Uhr, in der Bergstraße in Schirmitz eine steinerne Palisadenumrandung. Hierbei entstand ein Unfallschaden von etwa 1.000 Euro.