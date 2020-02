Auf Autohausgelände Unbekannte klauen alle Räder zweier Neuwagen

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 18. auf 19. Februar, entwendeten unbekannte Täter alle Räder zweier Neufahrzeuge auf dem Gelände eines Autohauses in der Leonberger Straße in Maxhütte-Haidhof.